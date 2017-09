Roma, Metro C ferma nel weekend

”Per lo svolgimento di collaudi sulla tratta di prossima apertura San Giovanni-Lodi, i giorni 9 e 10 settembre, il servizio sulla linea C della metropolitana sarà integralmente sospeso”. Lo rende noto Atac, l’azienda dei trasporti pubblici di Roma, sul suo portale.

”Il servizio sarà sostituito da due linee di bus navetta: linea bus MC2 San Giovanni metro A-Lodi metro C-Parco di Centocelle metro C, con transito nei pressi delle stazioni Lodi, Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti e Parco di centocelle e interscambio a San Giovanni con la linea A della metropolitana”.

E ancora: “Linea MC5 San Giovanni metro A-Lodi metro C-via Casilina-Pantano metro C con transito nei pressi delle stazioni Lodi, Pigneto, Parco di centocelle, Alessandrino, Torre Spaccata, Torre Maura, Giardinetti, Torrenova, Torre Angela, Torre Gaia, Grotte Celoni, Due Leoni/Fontana Candida, Borghesiana, Bolognetta, Finocchio, Graniti, Pantano. la linea MC5 effettua anche fermate in via Casilina nella tratta Sant’Elena/Pigneto MC-Parco di Centocelle. La linea MC5 non transita nei pressi delle stazioni Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti”.

”Il servizio della linea C – continua Atac – riprenderà regolarmente da lunedì 11 settembre e continuerà a seguire orario ridotto (dalle ore 5.30 alle 20.30) per consentire il proseguimento dei collaudi necessari per l’apertura al servizio della tratta San Giovanni-Lodi e dell’interscambio con la linea A della metropolitana”.

Adnkronos