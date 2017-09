Open Fiber, Gallia: “Integrazione Tim? Concentrati su nostro lavoro”

“Lavoriamo, siamo concentrati come azionisti nel fare in modo che il lavoro di Open Fiber prosegua, e questo e’ tutto quello che ho da dire”. Cosi’ l’amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, Fabio Gallia, ha risposto a chi gli chiedeva di una possibile integrazione o sinergia tra i progetti di costruzione della banda larga in Italia di Tim e Open Fiber, di cui la Cdp detiene il 50% del capitale sociale, mentre Enel detiene l’altro 50%. Inoltre, Gallia, a margine del Lifestyle Day in corso nella sede di Bora Italiana, non ha rilasciato commenti su un eventuale ingresso della Cdp nel capitale di Tim.