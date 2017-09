Le biciclette della Olmo all’Expo di Las Vegas

Da Cella Ligure al Nevada

Uno stand anche all’Interbike International Bicycle Expo di Las Vegas per la Olmo di Celle Ligure che negli Stati Uniti presenterà la gamma delle biciclette che sarà commercializzata nel 2018. Per la Casa cellese il primo impegno, in ordine temporale, sarà al CosmoBike Show di Verona (15-18 settembre, stand C6/padiglione 9) cui seguirà, appunto, il Salone nel Nevada. È quindi iniziato il conto alla rovescia per la presentazione ufficiale del nuovo ventaglio di prodotti, pronti entro gennaio.

Secondo la direzione, sono molte novità in arrivo per l’azienda che prosegue sulla strada già percorsa negli ultimi due anni, perseguendo l’obiettivo costante di rappresentare quanto di meglio è in grado di offrire sulle due ruote. «Sarà un’offerta consolidata per il prossimo anno con il lancio di modelli completamente inediti, l’aggiornamento di tutte le bici da competizione, strada e off-road, l’inserimento di gruppi trasmissione, ruote e componenti di altissimo livello per rendere la collezione ancora più modulabile».

Attesa anche per un modello da strada, promossa con telaio dai colori nero-blu, denominata «Gepin» Pro, in onore di Giuseppe Olmo medaglia d’oro a cronosquadre alle Olimpiadi di Los Angeles 1932 e vincitore di due Milano-Sanremo il quale, a fine carriera, nell’immediato Dopoguerra, fece costruire lo stabilimento nel suo paese di origine. E sul tubo superiore, vicino all’attacco del manubrio, campeggia l’autografo del fondatore.

Massimo Picone, Il Secolo XIX