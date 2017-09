Commercio: più vendite solo in discount

A luglio +2,6% annuo. Cala il resto, da ipermercati a botteghe

Piccoli negozi e botteghe in difficoltà a luglio, con un calo delle vendite dello 0,2% su base annua, mentre la grande distribuzione regge, in rialzo sempre dello 0,3%, ma solo grazie ai discount, che registrano una crescita del 2,6%. Lo rileva l’Istat che segnala flessioni sia per gli ipermercati (-1,2%) che per i supermercati (-0,2%), considerando sempre in dati in valore, che inglobano oltre alle quantità anche le dinamiche dei prezzi.

