Bce, sarà l’euro a dare il ritmo al quantitative easing

L’euro è troppo alto. Il futuro del quantitative easing sarà annunciato, almeno nelle linee guida, dopo la riunione del consiglio direttivo del 26 ottobre. La Bce non si è smentita, dunque. Aveva spiegato, a luglio, che gli “eccessi del mercato” avrebbero portato a una revisione della politica monetaria e così sta avvenendo.

L’attuale andamento dell’euro, ha spiegato il comunicato introduttivo alla conferenza stampa, «è una fonte di incertezza». Soprattutto per le prospettive sull’inflazione (ma anche, il presidente Mario Draghi è stato esplicito, per quelle sull’export). La Bce è preoccupata per la «recente volatilità» del cambio, anche se in realtà la volatilità (misurata dalla varianza a 30 e 120 giorni) non è certamente aumentata per l’euro/dollaro, il cambio più importante. È risalita per il cambio effettivo – che è però un indice, non una quotazione di mercato – e solo per la frequenza più bassa. A creare qualche problema è quindi il livello – anche se Draghi ha ripetuto, correttamente, che la Bce non commenta il livello del cambio – e la velocità, piuttosto rapida, del rialzo.

L’effetto dell’euro forte si è sentito sulle proiezioni economiche. L’inflazione potrebbe ora raggiungere 1,5 medio annuo nel 2017, e fermarsi all’1,2% nel 2018 – le stime di giugno indicano un +1,3% – e all’1,5% nel 2019 – dall’1,6% delle previsioni precedenti. Anche le esportazioni sono previste in rallentamento, piuttosto marcato: +4,7% quest’anno, dal 4,8%; +3,7% nel 2018, dal 4,3%, e +3,8% nel 2019, dal 4,1%. Non ci sarà però alcun impatto sulla crescita – migliorata al 2,2% per il 2017, e confermata all’1,8% e all’1,7% per i due prossimi anni – guidata soprattutto dalla domanda interna.

Il cambio diventa dunque importante, anzi «molto importante per inflazione e crescita» e dunque bisognerà tener conto del suo andamento «nell’insieme di informazioni» che saranno alla base delle prossime decisioni. Il consiglio ha discusso a lungo quanta parte dell’apprezzamento è legato alla ripresa e quanto a fattori esogeni e le opinioni sono apparse divergenti. Il consensus, ha spiegato Draghi, è stato appunto che il rialzo «è fonte di incertezze».

I mercati non hanno colto questo aspetta delle parole della Bce e di Draghi. Si sono piuttosto concentrate sul fatto che il «cuore» delle decisioni sul futuro del quantitative easing potrebbe arrivare a fine ottobre. Il consiglio direttivo ha in realtà consigliato «cautela» nella determinazione delle prossime date, per cui molto dipenderà dall’evoluzione della situazione economica e – ovviamente – dei mercati. In questa riunione di settembre il consiglio direttivo ha esaminato diversi scenari, per poter scegliere – ha spiegato Draghi – il giusto trade-off, il giusto rapporto tra la durata e le dimensioni dei prossimi acquisti.

Non si è discusso invece sulla possibilità di modificare i tetti che la Bce si è imposto, e soprattutto il tetto “dell’emittente”, la regola che impone alla banca centrale di non acquistare più del 33% dei titoli di ciascun emittente, e quindi anche di ciascuno stato, e il capital key, la regola che impone come limite per i titoli di Stato le quote di capitale di ciascun paese. Non c’è un problema di scarsità dei titoli da acquistare, ha spiegato il presidente, e gli scostamenti mensili dai vincoli che si sono verificati sono transitori e di natura tecnica: alcuni paesi non partecipano al programma (come la Grecia), la Bce deve essere “neutrale” sul mercato e quindi la liquidità può incidere sugli acquisti, così come la stagionalità: in alcuni mesi – agosto, dicembre – l’attività è più lenta.

Riccardo Sorrentino, Il Sole 24 Ore