Sole 24 Ore riduce il rosso. Boccia: coerenti col piano

Si riduce la perdita del Sole 24 Ore nel primo semestre dell’anno: il risultato netto, escludendo gli oneri non ricorrenti, migliora di 8,9 milioni passando da -23,6 milioni di euro nel primo semestre 2016 rideterminato a -14,7 milioni di euro nel primo semestre 2017. Includendo gli oneri non ricorrenti il rosso è invece pari a 45,5 milioni contro i 49,8 milioni del primo semestre 2016. I dati 2016 sono stati rideterminati inserendo l’area Formazione ed eventi tra le attività destinate alla dismissione e modificando la modalità di rilevazione dei costi e dei ricavi sulle attività di sostegno delle vendite di copie cartacee e digitali.

Nei sei mesi il gruppo ha conseguito ricavi consolidati pari a 121,2 milioni, il -12,5% rispetto ai 138,5 milioni (rideterminati) di un anno prima. Il calo è dovuto in particolare alla diminuzione dei ricavi editoriali pari a 6,9 milioni di euro (-11,2%) e dei ricavi pubblicitari pari a 6,8 milioni di euro (-11,5%).

Il margine operativo lordo (ebitda) al netto degli oneri non ricorrenti migliora di 5,6 milioni portandosi a -9,1 milioni di euro rispetto a -14,7 milioni del 2016. Inclusi gli oneri non ricorrenti l’ebitda è pari a -32,8 milioni di euro (-23,4 milioni del primo semestre 2016 rideterminato). La posizione finanziaria netta è negativa per 55,2 milioni di euro al 30 giugno 2017 contro i 50,7 milioni al 31 dicembre 2016.

I risultati del gruppo includono oneri non ricorrenti di ristrutturazione pari a 21,2 milioni, inseriti tra i costi del personale per 20,6 milioni e 0,6 milioni nel risultato delle attività destinate alla dismissione. Lo stanziamento di tali oneri è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal piano industriale 2017–2020, approvato dal consiglio di amministrazione del 20 febbraio 2017.

«I conti confermano che siano coerenti con il piano», è stato il commento del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ieri a margine dell’Italian Equity Week organizzato da Borsa Italiana. «Ho grande fiducia nel direttore Gentili su quello che sarà il piano editoriale che farà. Ho fiducia nel board e nell’a.d. Moscetti. Per quanto riguarda l’aumento di capitale, è stata una richiesta che il board ha fatto a noi e al mercato. Noi sottoscriveremo la parte di nostra competenza». Boccia ha aggiunto che «la vendita di un pezzo di asset della Formazione ha contribuito a raddoppiare i valori che avevano previsto e ciò significa che gli asset patrimoniali sono importanti»

Italia Oggi