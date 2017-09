L’estate nera del Pd di Renzi, tra casse vuote e flop comunicativi

La sezione della piattaforma “Idee di Oggi”, con i progetti calati dall’alto e votati dagli utenti con pollice alto o pollice verso, hanno via via raccolto sempre meno interazioni. Sono lontani i 463 voti (443 like contro 20 pollici giù) sul «pieno sostegno a chi viene in Italia per portare elementi di concorrenza», cioè Flixbus. Le ultime tre “idee”, rigorosamente tra virgolette, hanno raccolto insieme 201 voti. Flixbus scalda di più gli utenti di Bob rispetto a vitalizi, rifinanziamento di Garanzia giovani e No tax area per gli studenti universitari con Isee inferiori a 13 mila euro.

BATTUTI SU YOUTUBE DAI GRILLINI. Fatti i conti su 400 mila iscritti al partito e i 35 mila Giovani democratici, gli assidui di Bob sembrano essere in media 200. Operazione evidentemente non riuscita e i numeri sono ribaditi pure dagli appuntamenti fissi visibili su YouTube (dove, per dire, l’account Pd conta poco più di 1.300 iscritti, mentre l’account del Movimento 5 stelle parlamento circa 140 mila).