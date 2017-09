Campanelli approda a Questio Capital Management SGR

Campanelli ha maturato oltre 17 anni di esperienza nel settore dell’asset management

Nuovo ingresso in Quaestio Capital Management SGR. La società ha nominato Francesca Campanelli responsabile del Product Development, riportando direttamente a Massimo Tosato, amministratore delegato.

Nel suo ruolo Campanelli si occuperà principalmente di sviluppare le strategie di prodotto e promuovere e coordinare il lancio di nuovi fondi ed iniziative di investimento per la clientela Istituzionale ed Wholesale, in particolare nei settori Multi-Assets e Private Assets in cui la società ha in programma di crescere significativamente nei prossimi anni, dopo aver sviluppato una posizione di leadership in Italia nella strutturazione e nell’investimento in cartolarizzazioni di NPLs, UTPs e leasing.

Campanelli ha maturato oltre 17 anni di esperienza nel settore dell’asset management in aziende internazionali, ultimamente responsabile per l’Italia di Muzinich & Co, società di investimenti globale specializzata nel settore dei crediti corporate privati e pubblici. In precedenza ha lavorato per Blackrock come senior sales e per Allianz GI in qualità di portfolio manager.

Marcella Persola, Advisoronline.it