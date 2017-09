Ups Italia, Karl Haberkorn nominato country manager

Ups rinnova i vertici italiani. La multinazionale delle spedizioni e della logistica ha nominato Karl Haberkorn nuovo country manager della filiale tricolore. In questo ruolo assumerà la responsabilità dell’operatività, dello sviluppo del business e della strategia dell’azienda.

Haberkorn subentra a Iulia Nartea, nominata a sua volta country manager di Ups in Svizzera.

«Grazie alle sue ampie competenze e all’esperienza in prima linea, Haberkorn ha i requisiti necessari per guidare con successo le nostre attività in Italia», ha dichiarato Nando Cesarone, presidente Ups Europe. «Sono fiducioso che Karl e il suo team continueranno a connettere le imprese italiane di tutte le dimensioni ai mercati globali e a offrire il servizio affidabile che i clienti si aspettano da Ups».

Il nuovo country manager per Italia è entrato a far parte di Ups nel 1990 come addetto part-time alle attività di carico e scarico pacchi nel centro di Bayreuth in Germania. Nel 1991 è stato promosso a supervisor delle operation. Negli anni successivi, ha ricoperto posizioni operative di crescente responsabilità in Germania, Regno Unito e Irlanda. Nel 2012 è diventato air manager per Ups Europe, con sede presso l’hub europeo di Ups a Colonia/Bonn, dove si è occupato della supervisione e del coordinamento del network aereo e dei gateway in Europa, Medio Oriente e Africa. Nel 2014 ha ricoperto l’incarico di country manager per il Belgio e il Lussemburgo.

«Ups può contare in Italia su un solido team, e non vedo l’ora di lavorare per far crescere il nostro business e rafforzare la nostra reputazione basata su eccellenza ed efficienza», ha affermato Haberkorn. «Aiuteremo i nostri clienti italiani a cogliere al massimo le opportunità del commercio globale, accrescere la loro competitività e consegnare i molto ambiti prodotti «Made in Italy» ancora più velocemente».

Italia Oggi