Fisco, Tesoro: entrate 247,7 mld, +1,6% nei primi sette mesi

Senza effetti canone tv entrate gennaio-luglio +1,2%

Nel periodo gennaio-luglio le entrate tributarie erariali ammontano a 247.729 milioni di euro, in aumento dell’1,6% (+3.871 milioni) rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo rende noto il ministero dell’Economia, segnalando che nel confronto tra i due periodi “il gettito dei primi sette mesi dell’anno in corso risente del risultato di luglio influenzato dal differimento dei termini (dal 31 luglio al 21 agosto 2017) per il versamento delle imposte in autoliquidazione, delle imposte sostitutive e di tutti i tributi la cui scadenza di versamento coincide con quella del saldo delle dichiarazioni dei redditi per i titolari di reddito di impresa e per i lavoratori autonomi”.

Neutralizzando gli effetti sul gettito della nuova modalità di pagamento del canone Tv attraverso la bolletta elettrica, i cui primi versamenti si sono registrati a partire dal mese di agosto 2016, mentre nel 2017 i versamenti sono affluiti all’erario da gennaio, la crescita delle entrate tributarie nel periodo considerato, ha spiegato il ministero, risulta pari a +1,2%.

