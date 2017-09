A.d. Janaillac, né a compagnia né a sue parti, come Air Berlin

“Non siamo candidati nel recupero di compagnie che sono in situazioni complicate di ristrutturazione”: così Jean-Marc Janaillac, Ceo di Air France-Klm, risponde a un’intervista di Les Echos alla domanda se la compagnia francese sia interessata ad acquisire Alitalia, sia l’intera compagnia che alcune sue attività. Escluso, per gli stessi motivi, ogni tipo di interessamento per Air Berlin, altra società di Etihad in difficoltà.

