Vincenzo Soprano nominato amministratore delegato di Titagarh Firema Spa

Il Consiglio di amministrazione di Titagarh Firema Spa, riunitosi oggi sotto la presidenza di Mr. Umesh Chowdhary, ha nominato l'Ing. Vincenzo Soprano amministratore delegato della Società. Vincenzo Soprano, manager di indiscussa professionalità, ha ricoperto posizioni di vertice in numerosi gruppi multinazionali, maturando grande esperienza nei settori dell'energia e dei trasporti in Europa.

Ha ricoperto il ruolo di chief executive officer di Renexia Spa, società leader nel mercato eolico offshore negli USA e precedentemente chief executive officer di Trenitalia Spa. Nella sua esperienza professionale ha lavorato come direttore centrale strategie di Ferrovie dello Stato Spa, chief production officer di Alitalia Spa, direttore strategie e business development di Ferrovie dello Stato, responsabile Programmazione di AgipPetroli, manager di Downstream Oil, di Petrochemicals e di Eni.

Vincenzo Soprano ha inoltre ricoperto la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione di Netinera Gmbh, Thello SA, Fs Logistica, Trenord nonché di consigliere di amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana, Grandi Stazioni, Italferr e Ferrovie Nord Milano.

Il presidente Mr. Umesh Chowdary, a nome di tutti i componenti del CdA e del Gruppo Titagarh, ha manifestato il più vivo apprezzamento per la nomina del manager, il quale, dopo aver ringraziato il Presidente ed espresso la propria soddisfazione per essere entrato a far parte del Gruppo Titagarh, ha manifestato grande entusiasmo per la nuova sfida professionale, dichiarando la propria ferma intenzione di contribuire in maniera significativa alla crescita di un operatore ferroviario storico, che possiede tutte le competenze e professionalità necessarie per potersi affermare quale polo di eccellenza nel settore.

