Ferrero inaugura con la Cornell University un centro innovazione a New York

Ferrero, con la Cornell University, inaugura un centro innovazione a New York. Apre i battenti ad aprile nel campus Bridge di Cornell University a Roosvelt Island, l’isola che si trova sull’East River tra Manhattan e Queens. E’ stato realizzato in collaborazione con Citibank e Two Sigma Investment nell’ambito dello sviluppo di un nuovo campus da 2 miliardi di dollari.

La struttura si occuperà di sviluppare e diffondere tecnologie tradizionalmente applicate all’attività del colosso dolciario italiano, come spiega Giovanni Battistini, responsabile dell’innovazione di Ferrero.

