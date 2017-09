Lenovo compra per 1,4 miliardi la prima banca lussemburghese

Il gruppo Legend, la holding che controlla Lenovo, primo produttore mondiale di personal computer oramai, ha rilevato dalla famiglia reale del Qatar il 90% delle azioni della Banque Internationale à Luxembourg (Bil), staccando un assegno da 1,48 miliardi di euro (1,72 miliardi di dollari). Si tratta della più importante operazione overseas per il gruppo cinese che avviene nonostante la recente campagna del governo di Pechino per scoraggiare lo shopping selvaggio all’estero di asset non strategici, rispetto ai piani di sviluppo della Cina.

La Banque Internationale à Luxembourg è la prima private bank e anche la più antica del Regno del Lussemburgo, fondata, nel 1856, 161 anni fa. Occupa più di 2mila persone in tutto il mondo e ha qualcosa come 37,7 miliardi di euro di asset gestiti (a fine 2016). Bil era controllata finora da Precision Capital, veicolo della famiglia reale del Qatar al 90% e dal governo lussemburghese, dopo una serie di passaggi di mano: acquisita nel 1991 da Dexia e poi venduta nel 2012.L’acquisto da parte dei cinesi è avvenuto attraverso Beyond Leap Limited, la sussidiaria di Hong Kong di Legend Group. Inegoziati per una potenziale vendita da parte dei qatarioti sono cominciati in giugno, favoriti dall’embargo contro il Qatar da parte dell’Arabia Saudita e il gruppo di paesi legati ad essa per l’accusa di sostenere il terrorismo islamista, ma la firma è arrivata solo ieri. L’acquisizione è avvenuta nonostante la campagna governativa di Pechino che ha limitato le operazioni overseas delle sue società per evitare l’eccessivo indebitamento delle banche locali. Il settore finanziario, come appunto l’operazione conclusa ieri che dà ai cinesi il controllo della prima private bank lussemburghese, non è compreso nella lista dei settori “vietati” dalle nuove regole cinesi sugli investimenti esteri. E la finanza è uno dei settori strategici per lo sviluppo della holding cinese che controlla il gigante dei pc, come ha spiegato in una nota il presidente di Legend Group, Liu Chuanzi. «Come azionisti – ha spiegato il chairman – crediamo che attraverso una strategia di lungo termine, Legend possa aggiungere valore allo sviluppo del business internazionale della banca, anche grazie all’utilizzo delle migliori tecnologie per la finanza». Oltre a Lenovo, la holding cinese è anche proprietaria della società di private equity Hony Capital e della società di venture capital Legend Capital. L’operazione è soggetta all’approvazione dei regolatori: quella della Banca centrale europea e quella della Commissione di Sorveglianza del Settore finanziario del Lussemburgo. Decisioni che dovrebbero arrivare non prima del primo trimestre 2018.

Riccardo Baarlam, Il Sole 24 Ore