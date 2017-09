Ibm assumerà 200 neolaureati entro fine anno

Ibm assumerà 200 neolaureati di qui a fine anno. Ad annunciarlo a margine del Forum Ambrosetti è stato Enrico Cereda, presidente e ad di Ibm Italia: “Le nuove assunzioni, che equivalgono a investimenti nel Paese, sono il segnale che in Italia la situazione è migliorata”, ha detto Cereda.

Le aree a cui guarda Ibm sono le nuove frontiere della trasformazione digitale: intelligenza artificiale, blockchain, cyber security, industria 4.0. “Per diventare stabile la crescita ha bisogno di fare leva sull’innovazione ma questa non può prescindere dalla riduzione dello skill gap e quindi dallo sviluppo delle nuove competenze”.

Per questo, “Ibm continua a investire nella formazione dei giovani: da un lato sempre collaborando con le scuole e le università, dall’altro inserendo in azienda nuove leve”.

I 200 neolaureati saranno selezionati tra coloro che provengono da facoltà scientifiche sia economiche. Per Cereda, le azioni di sostegno messe in campo dal Governo, tra jobs act e superammortamento, “hanno lasciato il segno, ma ora occorre fare di più rendendo tutto questo strutturale in modo da favorire il più possibile l’occupazione. È pur vero che l’Italia è tornata a crescere ma – ha sottolineato – al traino di un gruppo di partner europei che lo fa in maniera più decisa. Basti solo pensare a Spagna e Irlanda, per non citare sempre la Germania”.

Adnkronos