Enel: Starace, pronti per auto elettriche, investiremo fino a 300mln

Mancano colonnine elettriche

“In Italia abbiamo gia’ una rete elettrica digitalizzata e a bassa tensione adatta per le auto elettriche. Noi siamo pronti per le auto elettriche, ma mancano le infrastrutture, ossia le colonnine”. Cosi Francesco Starace, ad di Enel, durante una conferenza stampa organizzata a Cernobbio per Workshop Ambrosetti, finalizzata a presentare uno studio realizzato dalla compagnia elettrica e da The European House Ambrosetti sulla mobilita’ elettrica. Il manager ha indicato che il gruppo elettrico investira’ “da 100 a 300 milioni nei prossimi tre anni in funzione delle colonnine, tra 7 mila a 11 mila unita’”. Nelle prossime settimane la compagnia presentera’ il piano sulla mobilita’ elettrica.

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus