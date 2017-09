Paolo Sperati, product communication specialist di Hyundai Italia

Nel mese di agosto 2017, Hyundai Motor Company Italy ha annunciato l’ingresso nel team marketing e comunicazione di Paolo Sperati, che ha assunto l’incarico di product communication specialist. Nel suo ruolo, Sperati si occupa di supportare lo sviluppo della strategia pr e di consolidare la reputazione di Hyundai sui media, concentrandosi in particolare sulla comunicazione di prodotto, e riporta a Marta Marchi, pr manager, e a Pier Paolo Greco, direttore marketing e comunicazione di Hyundai Italia.

Laureato in sociologia, Sperati, 33 anni, ha esperienze come giornalista iniziata nelle redazioni di Datasport ed Eurosport, per poi passare a testate native digitali come Blogo e Leonardo.it, dove ha approfondito il suo percorso negli ambiti automotive, mobilità e motorsport. Parallelamente ha collaborato alla realizzazione di contenuti on-site per aziende internazionali come Infront (Superbike World Championship) e Red Bull Media House, lavorando con agenzie di comunicazione come Saatchi & Saatchi e Doing a progetti di comunicazione per player del mondo automotive.

Primaonline.it