Nuovo balzo di Fca in Piazza Affari, dove il titolo sale di oltre il 3% supera quota 13 euro, (13,04 per l’esattezza) toccando un nuovo massimo storico. Ieri gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato il prezzo obiettivo a 25,9 euro, quasi il doppio del livello attuale. Sempre ieri sono stati diffusi i dati sulle vendite di auto in Francia, mentre oggi, a Borsa chiusa, tocca all’Italia.

