Etruria: 2,7 mln multe Consob, a Boschi 120mila euro

Quattro diverse delibere per varie violazioni alcune riguardanti i prospetti informativi

Consob ha multato con quattro diverse delibere per varie violazioni (alcune riguardanti i prospetti informativi) per complessivi 2,76 milioni di euro la Popolare dell’Etruria in liquidazione e vari esponenti di vertice dell’istituto, incluso l’ex presidente Giuseppe Fornasari. Pier Luigi Boschi, ex vice presidente della popolare e padre del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Maria Elena, ha ricevuto nel complesso sanzioni per 120 mila euro. E’ quanto emerge nelle delibere della Commissione, comunicate al termine del processo di notifica.

