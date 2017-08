Tronchetti Provera: «Ferrari bravissima, ha trovato la magia: ogni Gran Premio è una sorpresa»

Il Gp d’Italia può essere un bivio fondamentale per il Mondiale. Come vive il duello Ferrari-Mercedes?

«Come partner della F1, siamo neutrali, ma c’è più spettacolo. E poi la Ferrari è la storia della Formula 1, se è competitiva ne giovano tutti, come dimostra il record di presenze a Monza. Da sei-sette anni non vedevo un campionato così emozionante: ogni gara è una sorpresa, è difficilissimo fare previsioni».