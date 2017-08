Better e i campionati europei di Basket 2017

Da giovedì 31 agosto a domenica 17 settembre 2017 Better sarà in campo con il più GRANDE EVENTO di basket dell’anno: il CAMPIONATO EUROPEO 2017. La 40° edizione del torneo si svolgerà in quattro paesi: Finlandia, Israele, Romania, e Turchia. La fase finale si terrà nella splendida cornice del Sinan Erdem Spor Salonu di Istanbul.

Tra le curiosità da ricordare che 9 delle 39 edizioni disputate sono state vinte dalla squadra del paese ospitante.

2 anni fa successo della Spagna di Pau Gasol, eletto MVP del torneo.

L’Italia, che in passato ha vinto due volte gli Europei entrambi in Francia a Nantes nel 1983 e a Parigi nel 1999, si dovrà confrontare nel Gruppo B con Georgia, Germania, Israele, Lituania e Ucraina.

Better consente a tutti gli appassionati di partecipare all’evento con un’ampia offerta a cui si aggiungono 4 nuove scommesse: