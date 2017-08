Il nuovo iPhone arriva il 12 settembre, fra riconoscimento facciale e ricarica senza fili

Pochi giorni ancora e Apple svelerà la nuova gamma di iPhone. Il giorno buono dovrebbe essere il 12 settembre, secondo fonti vicine all’azienda di Cupertino citate dal Wall Street Journal. L’evento – seppur non ancora ufficiale – dovrebbe essere l’occasione giusta per togliere i veli ai nuovi iPhone 7, iPhone 7 Plus e iPhone 8, anche se sul nome di quest’ultimo modello aleggia un po’ di mistero, essendo l’iPhone del decennale. Durante lo stesso keynote – che con molta probabilità si svolgerà nel nuovissimo Steve Jobs Theater, all’interno dell’Apple Park – Tim Cook dovrebbe svelare anche il nuovo Apple Watch (la terza serie) e la nuova Apple TV con supporto ai video 4k. Come da prassi, inoltre, è molto probabile che a conclusione dell’evento vengano rilasciati i nuovi sistemi operativi mobile (iOS 11), wearable (watchOS 4) e desktop (macOS High Sierra), già presentati nei mesi scorsi.

In arrivo il nuovo iPhone / Cosa sappiamo del nuovo iPhone