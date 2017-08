Google presenta all’Ue ‘soluzioni’ per il servizio shopping

Ft, rispettata scadenza. Bruxelles ha ricevuto ‘rimedi’

Google presenta a Bruxelles le sue soluzioni per i servizi di shopping online, in quello che e’ un nuovo capitolo nella battaglia antitrust europea di Mountain View. La proposte di Google arrivano alla scadenza del termine ultimo imposto dalla Commissione Europea per presentare soluzioni sul suo servizio di shopping, per il quale a Google e’ stata comminata la multa record di 2,4 miliardi di euro.

La Commissione Ue – riporta il Financial Times – conferma di aver ricevuto i ‘rimedi’ proposti da Google e precisa che e’ ”responsabilita’ del motore di ricerca di assicurare il rispetto della decisione antitrust. Il ruolo della Commissione e’ quello di monitorare il rispetto da parte di Google”.

ANSA