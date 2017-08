Pa, versati alle Asl gli ultimi 17,5 milioni per le visite fiscali. Ora passano all’Inps

È stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il ministero dell’Economia ripartisce tra le Regioni quasi 17,5 milioni di euro come finanziamento a copertura delle visite fiscali, svolte dalle Asl sulle assenze per malattia nella P.A. La fetta maggiore, poco meno di 2,9 milioni di euro spetta alla Lombardia, seguita da Lazio (1,682 milioni) e Campania (1,624 milioni). Lo stanziamento è relativo al 2016 e dovrebbe rappresentare l’ultima tranche versata secondo quello che ormai si può definire il ‘vecchiò sistema, visto che dal primo settembre andrà in pensione.

Non saranno, infatti, più le Asl a condurre gli accertamenti. In attuazione della riforma Madia le competenze passeranno all’Inps, con la creazione del Polo unico per la medicina fiscale, attivo sia per i lavoratori privati sia

per i dipendenti pubblici.

Il criterio con cui vengono ripartite le risorse fa riferimento alle cosiddette «quote di accesso» alle disponibilità finanziarie del servizio sanitario nazionale, basate sulla popolazione che risiede e viene curata in un dato

territorio. Da diversi anni lo stanziamento a copertura delle viste medico-legali si aggira sempre intorno alla stessa cifra (17,5 milioni). Il vice segretario, nazionale per il settore Inps della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvio Trabalza, fa notare che ai fondi previsti dal decreto occorre aggiungere quelli annualmente «riservati alla scuola, circa 25,3 milioni, che dovrebbero essere inseriti un decreto previsto per novembre».

Non solo, spiega Trabalza, «occorre includere anche le risorse destinate dal ministero dell’Interno e poi dai singoli ministeri per un totale che sfiora i 60 milioni l’anno». La legge che finora ha regolato il meccanismo, infatti, stabilisce che non si possano superare i 70 milioni. Dal primo settembre però si cambia, con il Polo unico in capo all’Inps. Per i mesi dell’anno che restano è previsto un finanziamento di 17 milioni, che, stando al decreto Madia, diventeranno 35 milioni nel 2018 e 50 milioni a partire dal 2019.

Il Messaggero