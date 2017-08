I 4 mega-trend che potrebbero cambiare il mondo entro il 2030

Nel 2012, il governo degli Stati Uniti ha vestito i panni del veggente e ha pubblicato una relazione intitolata “Global Trends 2030: Alternative Worlds”.

È pieno sia di tristi previsioni che di intuizioni speranzose sul mondo che gli umani abiteranno entro i prossimi due decenni.

Una sezione delinea le quattro mega-tendenze che avranno il maggior impatto negli anni a venire sulla società, sulla sanità, sul governo e sulle risorse.

Ecco cosa possiamo aspettarci.

Emancipazione individuale

Nei prossimi 15 o 20 anni, le continue donazioni da parte di gruppi come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Fondazione Bill e Melinda Gates solleveranno milioni di persone dalla miseria, ha rilevato la relazione, al punto che la maggioranza della popolazione mondiale non verserà più in condizioni povertà.

Questa nuova ricchezza produrrà milioni di persone più emancipate che avranno i mezzi per aggiungersi alle economie locali e nazionali.

C’è tuttavia anche un lato negativo, perché più persone emancipate avranno anche un più facile accesso ad armi letali e alle reti, “una capacità che prima era monopolio degli Stati”.

Diffusione del potere

I paesi in via di sviluppo dell’Asia diventeranno potenze mondiali più importanti rispetto alle nazioni nordamericane ed europee.

“La Cina da sola avrà probabilmente l’economia più grande, superando quella degli Stati Uniti pochi anni prima del 2030″, ha spiegato il rapporto. “In un cambiamento tettonico, la salute dell’economia globale sarà sempre più legata al buon funzionamento del mondo in via di sviluppo – più del tradizionale Occidente”.

In altre parole, avere più soldi o più persone di tutti non necessariamente basterà a mantenere un paese potente se altri sono più abili a restare connessi a dati e risorse.

Modelli demografici

Una combinazione di invecchiamento diffuso, caduta della fertilità e urbanizzazione porteranno ad un mondo drammaticamente diverso nel 2030.

Con una popolazione prevista di 8,3 miliardi di persone, la civiltà umana sarà più vecchia e molto più focalizzata sulla vita urbana. Le nostre infrastrutture potranno anche migliorare, ma il nostro livello di innovazione e produzione rallenterà senza lavoratori più giovani.

“I Paesi in età avanzata dovranno affrontare una battaglia in salita per mantenere i loro standard di vita“, ha dichiarato il rapporto.

È comunque possibile che, nei prossimi decenni, l’umanità produca più costruzioni urbane di quanto non abbia fatto nel resto della sua storia.

Crescita della domanda di cibo, acqua e energia

Una crescente classe media e l’aumento di potere individuale faranno aumentare la domanda di cibo del 35%, dell’acqua del 40% e dell’energia del 50%, sostiene la ricerca del governo.

Le regioni con modelli meteorologici estremi – come la piovosa Singapore o l’afosa Mumbai – diventeranno ancora più estreme a causa degli effetti del cambiamento climatico. Le zone asciutte come l’Africa settentrionale e il sud-ovest degli Stati Uniti sentiranno in maniera particolarmente dura gli effetti della diminuzione delle precipitazioni.

Avremo ancora risorse sufficienti per evitare la scarsità energetica entro il 2030; tuttavia, se queste risorse includono forme di fracking o di fonti rinnovabili come il sole e il vento è ancora da vedere.

Chris Weller, Business Insider Italia