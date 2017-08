Qantas, calo degli utili nell’anno fiscale

Qantas chiude l’esercizio fiscale 2017 con una caduta degli utili del 17% a 852 milioni di dollari australiani (circa 673 milioni di dollari USA) rispetto allo scorso anno. I profitti al netto delle tasse sono stati leggermente più alti (1,4 miliardi) ma sono apparsi comunque in perdita. I ricavi sono diminuiti dell’1% a 16 miliardi di dollari australiani, mentre il dividendo è rimasto fermo a 7 cent per azione, come nel periodo precedente. Quest’anno la compagnia aerea ha formato un cartello assieme alle principali compagnie di Australia e Nuova Zelanda per combattere il caro tariffe nel continente australe.

Teleborsa