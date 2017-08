Demografia. Nemica o amica degli asset finanziari?

Agosto ha segnato la fine della bonaccia. Le giornate mortalmente noiose in cui tutto restava immobile hanno lasciato il posto a mercati più normali e più mossi. Da agosto a ottobre si dispiega storicamente la stagione delle correzioni, talvolta anche dei crash. I pessimisti di ogni credo e colore rompono il loro corrucciato silenzio e levano al cielo il loro grido di dolore, profetizzando sventure. Gli ottimisti si ritirano dietro le quinte ad aspettare tempi migliori.

Essendo a tutti noto che questa è stagione di penitenza, ogni volta che i mercati scendono i potenziali compratori temono che la discesa sia l’inizio di una correzione e che la correzione sia l’inizio di un bear market e per questo centellinano gli ordini di acquisto o li ripongono nel cassetto. È così che la profezia di ribasso si autoavvera. Il contrario avviene tra novembre e dicembre.

Questo agosto ha finora rispettato la tradizione che lo vuole mese negativo, ma il danno, modesto, è al momento limitato ad America e Giappone. Gli altri mercati, Europa, Cina e paesi emergenti, sono in positivo. Tranquilli e positivi sono anche i bond.

Questi risultati sono tanto più notevoli se si pensa che per alcuni giorni è sembrata concreta la possibilità di un missile nucleare nordcoreano lanciato in acque territoriali americane.

La resilienza dei mercati a eventi geopolitici di questa magnitudine è la conferma che la variabile dominante, agli occhi degli investitori, non è politica ma monetaria. Finché la politica monetaria viene percepita come favorevole, o comunque non ostile, il resto non conta.

Per questo in queste ore c’è grande attesa per il tradizionale seminario annuale che la Fed di Kansas City organizza tra le montagne di Jackson Hole. È un incontro dove i banchieri centrali di tutto il mondo discutono di strategia a medio e lungo termine. In passato è stato scelto per lanciare o testare progetti di ampio respiro come il Quantitative easing, i tassi negativi o l’Exit strategy e questa volta potrebbe gettare luce su questioni di policy importanti come la riduzione del bilancio della Fed (Quantitative tightening) o il tapering da parte della Bce.

La nostra impressione è che queste attese rimarranno in larga parte deluse. I due programmi, Qt e tapering, sono già stati decisi e quello che rimane da sapere è solo la data di partenza del primo (dicembre 2017 o inizio 2018) e la data di conclusione del secondo (settembre o dicembre 2018). La scelta avrà la sua importanza per i trader e per l’andamento dei mercati nelle prossime settimane, ma sarà irrilevante sul piano strategico.

Al di la di questo (e di una modesta ulteriore correzione del dollaro nei prossimi mesi) i banchieri centrali non sono in grado di sbilanciarsi perché sono a un punto morto. Che al nono anno di crescita l’inflazione abbia preso a scendere, invece che a salire, sconvolge infatti alla radice tutti i modelli sui quali sono abituati a ragionare. Che questo accada dopo che il Quantitative easing di questi anni abbia aumentato la base monetaria globale di quasi 15 trilioni (con le banche centrali che ormai detengono il 20 per cento del debito pubblico) è ancora più sconvolgente.