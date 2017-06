Autotrasporto: la Tauro di Castellalto entra nel network Astre

Il Raggruppamento Astre, network europeo di Pmi del trasporto e della logistica, accoglie tra le sue fila la 21esima azienda associata: si tratta di Tauro Autotrasporti, impresa di Castellalto. Con l’azienda abruzzese, si arricchisce la rete italiana del Raggruppamento europeo nel Centro Italia, che potra’ cosi’ garantire una copertura ancora piu’ capillare del territorio nazionale. L’adesione al Raggruppamento avviene poco tempo dopo l’inaugurazione da parte di Tauro Autotrasporti di una nuova sede, da adibire anche a magazzino e deposito, all’interno dell’area dell’ex autoporto di Villa Zaccheo. L’intervento ha interessato un’area complessiva di circa 14.000 metri quadrati, portando alla costruzione di un edificio di 3.000 metri quadrati di superficie coperta e sorvegliata, che ospita tutte le attivita’ amministrative e operative dell’impresa. Il nuovo insediamento sorge in un punto strategico, che permette di distribuire in tempi ottimali la merce in tutto il Centro e Sud Italia. E’ composto da un unico blocco, con una parte distribuita su due livelli per ospitare i servizi e gli uffici. Un focus particolare e’ destinato alla logistica di supporto, grazie alla creazione di un vero e proprio centro merci. Tauro Autostrasporti vanta un’esperienza trentennale nel comparto. Nata nel 1981 come parte di una cooperativa di settore, nel 1988 diventa indipendente. L’azienda conta oggi circa 50 addetti, una flotta di 30 veicoli e 40 semirimorchi, grazie ai quali effettua trasporti non solo in tutta Italia – isole comprese – con una particolare expertise e specializzazione nel segmento del groupage; ma anche a livello internazionale, offrendo servizi di trasporti in tutta l’Unione Europea. utto cio’ e’ possibile grazie anche ad un magazzino di distribuzione situato in Olanda, che ha permesso di migliorare la qualita’ del servizio nel Nord Europa, e alla particolare competenza dell’impresa nel trasporto intermodale. La vocazione internazionale dell’azienda e lo stimolo a guardare oltre i confini italiani sono testimoniati anche dalla volonta’ di aderire ad Astre. “Siamo lieti di poter entrare a fare parte di un organismo di ampio respiro internazionale quale Astre – commentano Domenico e Attilio Tauro, oggi alla guida dell’impresa. – Abbiamo iniziato la nostra impresa tra le mura di casa, per poi arrivare ad affittare degli spazi a fini professionali, fino alla creazione di questa nuova sede di proprieta’. Da queste belle novita’, ci aspettiamo una crescita e un consolidamento delle nostre attivita’, in Italia e all’estero”. “E siamo a 21! Siamo molto felici di poter contare ancora una volta sulla fiducia di imprenditori e aziende di successo – commenta Giorgio Grassi, Incaricato sviluppo Italia Astre. – L’esperienza di Astre Italia ci dice che fare rete e unire le forze e’, ora piu’ che mai, la giusta risposta da dare ad un mercato dalle esigenze sempre in movimento, a cui noi rispondiamo con la flessibilita’ delle Pmi unite a formare un unico grande gruppo che puo’ fare concorrenza ai grandi player internazionali. Aderire ad Astre significa non essere mai soli nell’affrontare le mutevoli esigenze dei clienti di tutta Italia e di tutta Europa. Siamo certi che il nostro modello di aggregazione continuera’ ad attrarre validi e seri imprenditori italiani del trasporto e logistica, aderenti ai valori e alla filosofia del Raggruppamento, che accoglieremo a braccia aperte per dare vita a una capillare copertura geografica e specialistica del territorio”.