L’ aspetto fisico di un uomo? Per le italiane conta moltissimo

Impegno (92%), sicurezza (89%) e aspetto fisico (80%) sono le 3 qualità che le italiane ritengono indispensabili in un uomo. A metterlo in evidenza è SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single. Poi ancora le donne apprezzano la generosità (65%) e vogliono ridere (59%)

«E sì, per la donna è italiana l’aspetto fisico dell’uomo conta moltissimo» spiega Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e che ora si è calato nella psicologia femminile attraverso un sondaggio realizzato su un campione di 2 mila donne di età compresa tra i 24 ed i 48 anni che ha voluto mettere in luce i desideri delle donne.

Cosa vogliono le donne? Uomini che abbiano la capacità di impegnarsi concretamente in un rapporto, che le facciano sentire protette e che siano attraenti. «Aspetti che, considerando l’avvicinarsi delle vacanze estive, sarebbe auspicabile tenere in conto per prevenire le crisi di coppia o, per chi è single, per stabilire una relazione duratura durante le prossime vacanze estive» commenta Roberto Sberna.

«Nonostante le donne siano diventate socialmente ed emotivamente più forti, continuano a preferire un uomo che possa dare loro un senso di protezione e che sia in grado di trasferire anche alla sua donna questa sicurezza» aggiunge Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, portale quest’ultimo che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova.

L’impegno nella relazione è fondamentale per il 92% delle intervistate, la sicurezza lo è per l’89% e l’aspetto fisico per l’80%. E, seppure con una minore percentuale, le donne vogliono un uomo che sia anche generoso (65%) e vogliono ridere (59%).

Nonostante la grande sicurezza ed indipendenza che le donne ostentano oggi, segretamente esse avvertono il bisogno di un uomo generoso. «Ma, piuttosto che ricevere in regalo un gioiello importante come si usava una volta, prediligono un regalo di tipo esperienziale quale può essere un viaggio da condividere insieme» sottolinea il direttore generale di SpeedVacanze.it.

Dove vorrebbero andare andare? Secondo quanto emerge dal sondaggio di SpeedVacanze.it, le donne si approcciano alle vacanze da un punto di vista più «maschile», preferendo mete all’insegna dell’avventura, del cambiamento, dell’imprevisto.