Airbus, boom di ordini: 40 miliardi per 326 jet

Airbus approfitta della crescita del mercato degli aeromobili di linea. Il gruppo europeo in occasione del salone dell’aviazione di Parigi, ha annunciato di aver ricevuto ordini e impegni per un valore di quasi 40 miliardi corrispondenti a un totale di 326 aeromobili, inclusi ordini fermi per 144 aeromobili per un valore di 18,5 miliardi di dollari e lettere d’Intenti per 182 aeromobili per un valore di 21,2 miliardi.

Le vendite e gli impegni per gli aeromobili della Famiglia A320 sono stati consistenti, per un totale di 306 aeromobili del valore di 33,8 miliardi di dollari. Questo totale comprende 132 ordini fermi per un valore di 14,7 miliardi di dollari e lettere d’Intenti per 174 aeromobili del valore di 19,1 miliardi di dollari. Per quanto riguarda il segmento Widebody, Airbus si è aggiudicata ordini fermi per 20 aeromobili per un valore di 5,9 miliardi, di cui 12 ordini fermi per un valore di 3,6 miliardi miliardi di dollari e Lettere d’Intenti per otto aeromobili del valore di 2,3 miliardi di dollari.

Nel corso dell’edizione di quest’anno, Airbus ha solo registrato un aumento delle vendite ma ha ha esteso la propria offerta in entrambe le direzioni del proprio portafoglio di prodotti commerciali. Per quanto riguarda la famiglia di jet civili a corridoio singolo, Airbus ha deciso di proporre il brand Airspace Cabin che, sull’A320, offre le cappelliere più grandi della propria classe.

Per quanto riguarda l’A380, ha incrementato i potenziali guadagni grazie a un risparmio di carburante ancora maggiore, winglet migliorate e più larghe, una maggiore capacità di cabina e un maggiore peso massimo al decollo, al fine di aumentare la capacità di carico (A380 Plus). Nel corso di questa settimana Airbus ha anche lanciato Skywise, la nuova piattaforma aperta dei dati dell’aviazione a supporto della trasformazione digitale del settore, offrendo allo stesso tempo un valore aggiunto alle operazioni dei propri clienti. Skywise unisce l’esperienza di Airbus nel campo aerospaziale alle soluzioni avanzate di analisi dei dati di Palantir Technologies.

Mario Cianflone, il Sole 24 Ore