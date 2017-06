Ryanair, Ravara senior sales e marketing manager

Chiara Ravara cresce in Ryanair. È infatti il nuovo senior sales & marketing manager della compagnia aerea. Ravara, che in precedenza ricopriva il ruolo di sales and marketing manager per i mercati di Grecia e Mediterraneo orientale, è entrata a far parte del team Ryanair nel 2014, dopo un’esperienza presso Aviareps in Italia e supervisionerà ora le attività di sales & marketing della società aerea in 34 paesi in Europa e Nord Africa.

«Siamo lieti di nominare Chiara Ravara come nostra nuova senior sales & marketing manager, che contribuirà a questo ruolo con la sua considerevole esperienza e conoscenza del settore», ha dichiarato Matthias Wenk, marketing operations director di Ryanair. «Guiderà il team sales & marketing nel corso del quarto anno del nostro programma “Always Getting Better”, mentre continuiamo ad incrementare traffico passeggeri, rotte e turismo in tutta Europa, con oltre 130 milioni di persone che quest’anno hanno scelto di volare con Ryanair».

«È un periodo importante per Ryanair che sta introducendo sempre più innovazioni digitali e costanti miglioramenti dell’esperienza di viaggio, con una notevole crescita del traffico passeggeri e della flotta», ha affermato Ravara. «Mi accingo ad affrontare questa nuova sfida con lo stesso entusiasmo con cui ho iniziato il mio percorso in Ryanair oltre tre anni fa».

Italia Oggi