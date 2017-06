Marketing/Carriere

Lewis, agenzia di comunicazione globale, ha affidato a James Smee l’incarico di director Emea digital marketing. Smee è stato uno dei fondatori dell’agenzia di digital marketing Lewis Purestone, che è stata acquisita da Lewis nel 2014. Smee sarà la guida strategica per i clienti internazionali e sarà inoltre responsabile dello sviluppo del business nel mercato Emea, riportando direttamente a Daniel Cohen, senior vicepresident Emea Brand. Lewis conta in Emea su un team di 60 professionisti in ambito digital marketing, specializzati nella ideazione di campagne e servizi di lead generation, brand identity e sviluppo del brand, analytics, seo, social media, digital advertising, progettazione di app e costruzione di siti web aziendali.

Roberta Roccanova ha assunto l’incarico di director of legal affairs di Qvc Italia, il retailer multicanale dello shopping e dell’intrattenimento presente in Italia dal 2010 con un palinsesto di 17 ore di diretta al giorno, sette giorni su sette, 364 giorni l’anno, oltre al sito e- commerce. Rispondendo direttamente all’Eu general counsel, e collaborando con il team legal europeo e con quello globale, Roccanova diventa responsabile della definizione delle strategie legali di Qvc in Italia, occupandosi anche di supportare il business locale nella negoziazione dei contratti e di fornire pareri legali alle diverse funzioni aziendali. Nel suo ruolo, inoltre, è alla guida del team advertising compliance. Prima di arrivare in Qvc, Roccanova ha lavorato per nove anni nella direzione legal affairs di Sky Italia e precedentemente ha lavorato in Rti- gruppo Mediaset.

Si rafforza la squadra di Burger King Italia con l’ingresso di Dario Villa che ricoprirà il ruolo di head of development per il dipartimento development & construction della catena di ristorazione. Milanese, 46 anni, Villa dopo aver portato a termine gli studi in economia ha iniziato la sua carriera nel settore retail per grandi department store come Coin e La Rinascente per poi approdare in aziende della moda e dei gioielli come Benetton e Blue Spirit.

7Pixel, società italiana attiva nell’ambito dei servizi di comparazione per l’e-commerce, ha nominato Marco Mutti marketing manager. Mutti sarà responsabile, supportato da un team di specialisti, della strategia di posizionamento sul mercato italiano dei brand della digital company pavese, con particolare attenzione al motore di comparazione prezzi Trovaprezzi.it, al motore di comparazione verticale del settore moda Drezzy.it, al marketplace generalista Kirivo.it e alla bottega digitale dedicata alle eccellenze vitivinicole Origini.it. Nel suo nuovo ruolo Mutti riporterà direttamente a Nicola Lamberti, ceo e co-founder di 7Pixel, e Marco Pescarmona, presidente, ceo e co-founder del Gruppo MutuiOnline.

Italia Oggi