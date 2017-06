A Chimirri le risorse umane e comunicazione di Unilever

Gianfranco Chimirri è stato nominato nuovo direttore risorse umane e comunicazione di Unilever Italia. Il manager, 41 anni, laureato in giurisprudenza presso l’Università di Perugia e con un master in risorse umane presso Gema Business School di Roma, ha lavorato nell’industria alimentare negli anni tra il 2001 e il 2009, prima in Maiorana Group e successivamente in Cesare Fiorucci, Chimirri è passato successivamente al Gruppo Finmeccanica (Vitrociset), dove è rimasto dal 2009 al 2014 occupandosi di relazioni industriali e risorse umane, con particolare attenzione alla negoziazione di contratti di secondo livello.

Nel 2015 è approdato in Unilever Italia per ricoprire l’incarico di responsabile dell’impianto produttivo di Caivano (in provincia di Napoli).

Nella sua nuova veste di direttore delle risorse umane ha appena concluso un accordo con le sigle sindacali per introdurre i flexible benefits per tutti i dipendenti della multinazionale del largo consumo che hanno così la possibilità di scegliere quelli più allineati alle proprie esigenze tra salute, benessere, pensione, educazione, viaggi, mobilità.

Italia Oggi