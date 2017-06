Amazon ti fa provare i vestiti gratuitamente a casa

Il servizio Prime Wardrobe consente di ricevere gli abiti, provarli e acquistare solo quelli che preferiamo

Uno dei pochi limiti rimasti alla diffusione dell’e-commerce riguarda l’acquisto dei capi d’abbigliamento: non è facile decidere quali vestiti comprare senza prima aver avuto la possibilità di provarli; ragion per cui tutte le principali piattaforme di shopping online si stanno attrezzando per trovare soluzioni che rendano sempre più facile “provare” gli abiti per via virtuale o almeno restituire gratuitamente quelli che non hanno superato la prova. Solitamente, però, non si sfugge dall’obbligo di acquistare i vestiti per poi, eventualmente, venir rimborsati. A superare quest’ultimo ostacolo è stata la solita Amazon, che ha lanciato – per il momento solo negli Stati Uniti e ancora in versione beta – il servizio Prime Wardrobe , che consente di ricevere a casa gratuitamente tutti i capi (non meno di tre e non oltre 15) che si desiderano, provarli per una settimana e poi acquistare solo quelli che effettivamente ci hanno convinto. Gli altri verranno ritirati direttamente a casa dalla stessa Amazon, senza dover pagare nulla.

Il nuovo servizio ricorda la soluzione studiata da Stitch Fix (che tramite un abbonamento consente di ricevere a casa mensilmente dei vestiti selezionati in base ai nostri gusti e alle nostre misure, per poi tenere solo quelli che ci piacciono); a differenza della startup americana, però, Amazon consente di scegliere da soli quello che ci piace. La soluzione è aggressiva anche dal punto di vista dei prezzi: se decidete di comprare almeno tre abiti, ci sarà uno sconto del 10%, che sale fino al 20% se si superano i cinque capi d’abbigliamento. Tra i marchi disponibili ci sono Calvin Klein, Levi’s, Adidas, Theory, Timex, Lacoste e altri ancora. Dieci anni fa, Jeff Bezos disse: “Per diventare una società veramente importante, dobbiamo imparare a vendere online anche i vestiti e il cibo”. Con l’acquisto di Whole Foods e il lancio di Prime Wardrobe, sembra che Amazon sia sulla buona strada.

La Stampa