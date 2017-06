Mauro Vento nuovo press activities coordinator di JLR Italia

Subentra a Carlo Salzano che passa ad altro incarico in azienda

Mauro Vento sarà dal prossimo primo luglio il nuovo press activities coordinator all’interno della direzione pubbliche relazioni di Jaguar Land Rover Italia. Vento riporterà a Lidia Dainelli, direttore PR e stampa e avrà il compito di coordinare le attività di realizzazione di eventi nazionali, unitamente alla gestione del parco stampa in tutte le sue fasi, con particolare attenzione all’utilizzo delle vetture da parte delle testate specializzate ed extra settore. In questa posizione Vento subentra a Carlo Salzano il quale, dopo una lunga e molto apprezzata carriera all’interno della direzione pubbliche relazioni, passa ora ad altro incarico all’interno di Jaguar Land Rover Italia. Laureato in lettere e filosofia alla Università degli Studi di Roma Tre e titolare di due master – alla Università Lumsa in marketing e organizzazione eventi e alla Luiss Business School in marketing e dealer management – Vento è entrato in Jaguar Land Rover nel 2014 dopo una esperienza alla PTM, azienda fornitrice di servizi a JLR. In azienda sarà sino alla fine di giugno responsabile sales and marketing operations dei dealer nell’area geografica Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il team PR è completato da Cinzia Carta JLR press office manager che, sempre riportando a Lidia Dainelli, continuerà a gestire l’ufficio stampa e tutte le attività correlate in occasione di eventi stampa nazionali ed internazionali.