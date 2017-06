Il Festival della creatività a Cannes sotto i riflettori di Marketing Media and Money

È la 64ma edizione del Festival Internazionale della creatività, a Cannes, ad aprire la puntata di questa sera di Marketing Media and Money, il programma di Class Cnbc (Sky 507) realizzato in collaborazione con MarketingOggi, l’inserto quotidiano di ItaliaOggi. Il festival, che ospita fino a sabato oltre 15.000 professionisti della pubblicità, del design e del marketing provenienti da tutto il mondo, premia ogni anno il lavoro dei creativi, dedicando prestigiosi riconoscimenti anche alle agenzie (miglior direct marketing e best PR). Tra i favoriti, un musical di tre minuti realizzato da Channel 4 per le Paralimpiadi del 2016; o l’idea di Ikea di stampare ricette con inchiostro alimentare su carta da cucina, in modo da aggiungere gli ingredienti direttamente sulla pagina, arrotolarli e infilarli in forno. E ancora, le proposte creative di Nike (atleti impegnati in una corsa contro i propri avatar), Coca-Cola (una canzoncina elementare che ha fatto imparare agli egiziani i nomi dei calciatori della loro nazionale di calcio) e Sony Playstation (due sorelle cercano di catturare un gattino in grado di combattere la gravità).

A raccontare in diretta quanto sta accadendo a Cannes sarà Lorenzo Marini, l’art director ospite fisso di Marketing Media and Money, per l’occasione inviato d’eccezione a Cannes. Ospite in studio, invece, Fabrizio Angelini, ceo di Sensemakers, società che in Italia rappresenta comScore, praticamente il benchmark a livello mondiale per la misurazione dell’advertising digitale.

Come sempre, in chiusura del programma, in onda, lo ricordiamo, su Class Cnbc questa sera alle 21 e in replica domani sera alle 23,30, la classifica dei Top e dei Flop, i migliori e i peggiori spot della settimana, scelti dagli studenti del corso di marketing management della Bocconi. In corsa tra i top, Vigorsol, Prosciutto di Parma e Danone; a rischiare il podio dei flop sono, invece, tra gli altri, Findus, Ferrarelle e Grissinbon.

Italia Oggi