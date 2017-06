Chessidice in viale dell’Editoria

Carione d.g. della Gazzetta dello sport. Francesco Carione è il nuovo direttore generale della Gazzetta dello Sport e riporterà all’a.d. Urbano Cairo. Faranno parte della sua squadra Piergiovanni Sciascia (marketing stampa), Gianluca Varano (marketing digitale), Elisa Perego (eventi&licensing), Valerio Ghiringhelli (collaterali Gazzetta dello sport) ed Enrico Fili (e-commerce & new business).

Il Sole 24 Ore: Operazione formazione, accetta l’offerta di Palamon Cp. Il cda de Il Sole 24 Ore ha accettato l’offerta vincolante, ancorché soggetta alla finalizzazione della documentazione contrattuale, presentata dal fondo di private equity Palamon Capital Partners per l’area «Formazione ed eventi». L’offerta di Palamon si basa su un enterprise value di 80 milioni di euro per l’intera attività. La sottoscrizione degli accordi finali è attesa, al più tardi, tra la seconda e la terza decade del mese di luglio. Secondo quanto riferisce un comunicato del gruppo i contenuti economici sono tali da consentire la realizzazione di una plusvalenza superiore rispetto a quella indicata nella manovra patrimoniale e finanziaria approvata dal cda.

I quotidiani della Poligrafici firmano il libro ufficiale di Modena Park. QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno presentano il libro ufficiale di Modena Park 2017 Il giovane Vasco, la mia favola Rock, Da zero a 30: 1952-1983. Il Racconto adrenalinico da cantautore a rockstar sarà in edicola da oggi a 12,90, oltre al costo del quotidiano. Il libro, arricchito da un’importante sezione iconografica, sarà disponibile in libreria al prezzo di 15 euro e in edicola anche con i quotidiani Gazzetta di Parma, Libertà di Piacenza, Arena di Verona e Giornale di Vicenza.

Antonella Bussi verso la direzione di Marie Claire. Il vicedirettore di Vanity Fair sta per assumere la guida del mensile edito in Italia da Hearst, anche se all’orizzonte per lei c’è la supervisione di Harper’s Bazaar, nel caso in cui la testata lanci la sua versione tricolore.

Italia Oggi