21 giugno: Festa della musica

Anche quest’anno, nel giorno del solstizio d’estate,

sarà celebrata questa attesa ricorrenza, nata in Francia nel 1982,

che ha lo scopo “…di favorire una migliore conoscenza delle realtà artistiche attuali dei propri Paesi, e di sviluppare gli scambi, in ambito musicale,

tra i Paesi dell’Unione Europea…”

Il Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon, ha aderito proponendo le seguenti iniziative:

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”di Vibo Valentia – (Vibo Valentia)

Interventi musicali a cura del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia

Performance: ore 10.00 – 16.00 – 18.00

Direttore: Adele Bonofiglio

mail: pm-cal.capialbi@beniculturali.it

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)

Mostra ReSÒNAnT Ritmi e Suoni: l’Arte ritrovata – Visitabile fino al 23 luglio 2017

La mostra si compone di pannelli e reperti archeologici, provenienti da diversi siti della Calabria, che hanno come argomento strumenti musicali.

Concerto: Ore 18.00

Ensemble di chitarre classiche, diretto dal maestro Domenico Nicoletti, dell’Accademia Musicale “Gustav Mahler” di Trebisacce (Cosenza)

Direttore: Adele Bonofiglio

mail: pm-cal.sibaritide@beniculturali.it

Museo Statale di Mileto – Mileto (Vibo Valentia)

Concerto di musica classica: ore 19.00

Programma concerto a cura del chitarrista Saverio Fogliaro

H. Villa-Lobos – preludio 1

studio 11

J. Rodrigo – passacaglia

A. Barrios Mangorè – Una Limosna por el amor de dios

I. Albeniz- Cataluna

J. Dowland- a fancy P 5

A. Tansman – variations sur un thème de Scriabin

R. Dyens –Fuoco

Saverio Fogliaro (13/07/1998) vive a Mileto in provincia di Vibo Valentia. Inizia lo studio della chitarra a 11 anni presso la scuola secondaria di primo grado di Mileto. In seguito frequenta i corsi del maestro Antonio Grillo presso il Cantiere Musicale Internazionale di Mileto e ha seguito corsi presso il Centro Chitarristico Palmese, l’Accademia di Pinerolo e l’Accademia pianistica “Incontri Col Maestro” di Imola. Ha frequentato masterclasses con concertisti di fama internazionale come Lorenzo Micheli, Matteo Mela, Arturo Tallini, Andrea De Vitis, Pavel Steidl e Thibaut Garcia. Attualmente frequenta il liceo musicale “Vito Capialbi” nella classe del prof. Filippo Polito e il corso accademico del conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia con il maestro Andrea De Vitis. Ha tenuto concerti in diverse parti d’Italia tra le quali Bardonecchia (TO), Borgo Val di Taro (PR) e Imola durante il Summer Festival dell’Accademia Pianistica.

Si è classificato primo assoluto in svariati concorsi di interpretazione musicale tra cui il XXIII concorso G. Visconti di Roma, il XXVI e XXVII concorso Ama Calabria di Lamezia Terme, il VI concorso internazionale Amigdala di Catania, il XVIII concorso nazionale Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, il IX concorso internazionale Moisycos di Aprilia (LT) e il II concorso chitarristico Primavera fra le Corde di Palmi.

Polo museale della Calabria