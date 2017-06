Emirates rinnova l’incarico per il media ad Havas Media

La compagnia aerea Emirates, leader in Medio Oriente, ha rinnovato la partnership con Havas Media per i prossimi 3 anni, inclusa la gestione in Italia.

Havas Media continuerà dunque a gestire fino al 2020 la strategia media globale, il planning, i social, gli investimenti sui media tradizionali e digitali per Emirates su tutte le sue 150 destinazioni mondiali.

Dal 2014, anno di aggiudicazione del pitch, Havas Media ha curato la strategia media delle campagne del marchio che hanno avuto tra i testimonial Pelè, Ronaldo e – più recentemente – Jennifer Aniston.

Boutros Boutros, Divisional Senior Vice President of Corporate Communications, Market and Brand di Emirates Group, ha commentato: “Poiché la nostra industria è guidata dal cambiamento e dalle opportunità, è essenziale lavorare con partner commerciali che condividano la nostra mentalità innovativa. Emirates e Havas Media hanno culture simili e quella che io definisco una mentalità che è ‘agente di cambiamento’. Sono entusiasta di vedere ciò che possiamo raggiungere insieme, mentre continuiamo a spingere il marchio Emirates verso il 2020”.

Dominique Delport, Global Managing Director di Havas Group, ha aggiunto: “È un onore per noi continuare a lavorare con Emirates, senza dubbio compagnia all’avanguardia per qualità e servizio. La loro ambizione senza precedenti è condivisa da ognuno di noi e continueremo a guidare il loro business verso il futuro sia nella ‘casa’ comune di Dubai che nelle oltre 150 destinazioni in cui è presente”.