Mare di Libri, 10 anni Festival Ragazzi

“L’attimo fuggente”, diretto da Cesare Lanza. Le pagelle dei Top Ambasciatori italiani nel mondo: voti e giudizi per una passerella di...

“L’attimo fuggente”, diretto da Cesare Lanza. Le pagelle dei Grandi comunicatori: voti e giudizi per una passerella di protagonisti e...

“L’attimo fuggente”, diretto da Cesare Lanza. Le pagelle dei Centri Media: voti e giudizi per una passerella di protagonisti e personaggi...

di Cesare Lanza Scommettiamo che sono soprattutto i tassisti quelli che sanno darci, in sintesi, il polso della realtà sociale e politica? In...

Mauro BONARETTI Ministero: Infrastrutture e trasporti Qualifica: Capo di Gabinetto Voto: 6 In una posizione non facile dopo i...

di Cesare Lanza Scommettiamo che... No, vi chiedo scusa: oggi vi propongo una scommessa di esito non verificabile. E mi ci avete tirato voi, per i...