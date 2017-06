Festival Spoleto, Ferrara confermato

Da dieci anni alla guida della manifestazione

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Festival dei Due Mondi ha rinnovato all’unanimità l’incarico di direttore artistico del Festival di Spoleto a Giorgio Ferrara per il triennio 2018-2020.

La nomina, fatta di concerto, è detto in una nota, con il ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, consentirà a Ferrara di progettare il triennio di attività in armonia con i criteri previsti dal Fondo unico per lo spettacolo.

Da dieci anni alla guida del Festival dei Due Mondi, Giorgio Ferrara ha contribuito con successo al risanamento e alla riqualificazione della manifestazione, dopo un lungo periodo di crisi.

Nominato presidente e direttore fino al 2012, dal 2013 è il direttore artistico del Festival, la cui 60/a edizione verrà inaugurata venerdì 30 giugno e si concluderà domenica 16 luglio.