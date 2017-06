Massimo Razzi coordinatore dell’area web di LaPresse

Nuovo ingresso in LaPresse: a partire dal 1° luglio entra in azienda con la carica di coordinatore dell’area web, il giornalista Massimo Razzi. Dopo l”Unità’, il ‘Corriere Mercantile’ e il ‘Lavoro’, Razzi ha lavorato a ‘Repubblica’. Qui, a partire dal 1999, ha iniziato a sviluppare l’online del gruppo, è stato caporedattore di Rep.it, responsabile del sito ReLeInchieste, direttore del visualdesk del Gruppo Espresso e direttore di Kataweb.

“La competenza, l’autorevolezza e la grande esperienza di Massimo Razzi saranno fondamentali per continuare il processo di espansione di LaPresse a livello multimediale”, dichiara il direttore di LaPresse Vittorio Oreggia. “Tenuto conto del periodo estivo, se può servire una metafora di calciomercato, LaPresse con ‘l’acquisto’ di Massimo ha messo a segno un grande colpo”.