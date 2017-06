Il dizionario enciclopedico di Mauro della Porta Raffo

Ho concluso (forzandomi la mano e già pensando alla seconda edizione che vedrà la luce nel 2020) il mio Dizionario Enciclopedico. Ottocento venti e passa voci trattate nei più differenti modi: racconti, memorie, aneddoti, citazioni e quant’altro).

Mille quattrocento pagine in corpo quattordici. Duemila cento ed oltre personaggi citati. Due postfazioni di prestigio.

A fine luglio uscirà on line nei miei siti. Ad ottobre, sarà pubblicato in forma cartacea in pochissimi esemplari completati dagli apparati. Verrà venduto solo a seguito di ordinazione.