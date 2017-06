Alitalia: Gubitosi, inizio processo lungo e faticoso

Per il futuro dell’Alitalia arrivano segnali incoraggianti “ci sono stati segni di miglioramento ma siamo all’inizio di un processo lungo e faticoso”. E’ quanto afferma il commissario straordinario dell’Alitalia, Luigi Gubitosi in una sua intervista a “Uno Mattina“. “Siamo all’inizio, e solo all’inizio, abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse e siamo all’inizio del risanamento e all’inizio del processo di vendita”. E proprio sul futuro acquirente dell’Alitalia, il top manager non ha rotto il fronte di riservatezza sulle 33 manifestazioni di interesse, facendo comunque presente che migliore sara’ la situazione dell’Alitalia piu’ facile sara’ trovare un acquirente”. L’obiettivo e’ quello di vendere l’azienda nella sua interezza. “Vorremo qualcuno del settore con il quale fare sinergie – sono le parole di Gubitosi. Guarderemo ad ogni offerta senza preconcetti cercando di fare l’interesse dell’Alitalia e del Paese. Cercheremo il miglior partner possibile”.: E nel processo di selezione Gubitosi ha sottolineato che si guarderà prima di tutto a “solidità’, credibilità della controparte e al piano industriale che verrà proposto”.

Alitalia: Gubitosi, grande traffico futuro verra’ dall’Oriente

Le rotte per gli Stati Uniti “vanno molto bene e gli aerei sono sempre pieni ma i grandi numeri del futuro arriveranno dall’Oriente”. E’ quanto afferma il commissario straordinario dell’Alitalia, Luigi Gubitosi in una sua intervista a “Uno Mattina”. In quest’ottica l’Alitalia, ha spiegato Gubitosi, oltre all’India sta stringendo una serie di accordi con Cina, Corea e Giappone con un forte interesse per il Web.