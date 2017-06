Volkswagen: responsabile gruppo in Giappone arrestato per droga

Il responsabile del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen in Giappone e’ stato arrestato per possesso di droga. Lo comunica la compagnia, la quale si dice “profondamente dispiaciuta che un addetto della nostra societa’ sia stato arrestato per motivi personali”. “Collaboriamo pienamente all’inchiesta e prenderemo le misure necessarie una volta che i fatti saranno stati chiariti” aggiunge VW in una nota. Thomas Siebert, 53 anni, lavorava nel gruppo dal 2010. Secondo le informazioni fornite dalla stampa e’ risultato positivo a un test per verificare l’assunzione di stupefacenti e ha riconosciuto di aver fatto uso di cocaina. Le autorita’ di polizia nipponiche erano state allertate dopo l’invio di un pacchetto sospetto a Tokyo.