Rai: oggi Cda, Montanari a direzione Tg1, Greco a Radio1 e Gr

Accelerazione del Cda Rai: già oggi pomeriggio la nomina del nuovo direttore del Tg1 al posto di Mario Orfeo, divenuto meno di una settimana fa direttore generale di viale Mazzini. Sarà Andrea Montanari, attuale direttore del Gr1 e di Radio1 Rai. La proposta di nomina viene da Orfeo, del quale lo stesso Montanari è stato stretto collaboratore e vice al Tg1 prima di passare alla radio. E dai consiglieri già ieri sera è venuto un via libera di massima che oggi pomeriggio dovrebbe essere formalizzato. Alla direzione di Radio1 e del Gr andrà Gerardo Greco, già corrispondente Rai a New York e quindi a lungo conduttore di Agorà su Rai3. “E’ un’apertura di credito al dg, abbiamo accolto la sua proposta e stiamo a vedere. Ma resta sempre valido il principio del pluralismo, quindi no a percorsi unidirezionali”, sottolinea Arturo Diaconale, consigliere Rai.