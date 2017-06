Lucca, da oggi al via il Forum europeo digitale

Al via oggi la 14esima edizione del Forum europeo digitale di Lucca, l’annuale due giorni organizzata dall’associazione Comunicare digitale e dedicata alla televisione ma non solo. Fra le altre cose si parlerà di misurazione degli ascolti sulle piattaforme digitali, delle nuove esperienze immersive di produzione, di broadcasting green.

Nel panel «In Media stat Europa» confermate le presenze di Patrizia Toia, vicepresidente della Commissione Itre del Parlamento europeo, che si soffermerà sulla revisione della direttiva dei servizi media, sulla banda 700 Mhz e sul futuro dei media in Europa; Paolo Cesarini, d.g. connect della Commissione europea, si dedicherà all’analisi della convergenza dei media, dei contenuti e del pubblico, guardando quella che sarà la revisione regolamentare Ue; Maja Cappello, dell’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, illustrerà le riforme in corso, incluso il pacchetto copyright, portabilità, geoblocking ed enforcement.

Grazie alla partecipazione e la partnership con Hd Forum Italia, la principale associazione di filiera dell’industria italiana, che raggruppa le primarie società della tv, dei media e della tecnologia, oggi sarà presentato in anteprima il nuovo Uhd Book v.1.0, che vuole fornire un contributo di eccellenza nell’analisi dell’Ultra alta definizione. Un evento di particolare risonanza, che sarà l’anteprima alla tavola rotonda dal titolo Italian pathway to Uhd (la via italiana all’Ultra Hd), moderato dal presidente Hdfi, Benito Manlio Mari.

Ancora, ci saranno il keynote di Federico De Mojana, head of content strategy Olympic Channel, che porterà il racconto della produzione dei prossimi Giochi Olimpici a Tokyo; Francisco Asensi parlerà degli eSports, che nel 2016 hanno generato un volume di affari per 890 milioni di dollari (circa 790 milioni di euro) e nel 2018 si prevede possano raggiungere i 1,9 miliardi di dollari; Renato Farina (Eutelsat) Luca Balestrieri (Rai-Tivùsat) si occuperanno di guidare la tavola rotonda dedicata alla tv olistica. «L’agenda parla da sola e siamo felici che in Italia si mantenga un evento di così alto livello», ha detto il presidente di Comunicare digitale, Andrea M. Michelozzi. La partecipazione è gratuita e si consiglia l’iscrizione sul sito www.forumeuropeo.tv.