Gli Usa vendono al Qatar aerei militari per 12 miliardi. Ma non era uno ‘stato canaglia’? E altri 9 fatti del giorno

Crisi del Quatar: gli Usa vendono 12 miliardi in aerei militari a Doha

Crisi o non crisi gli affari sono affari e per questo il segretario alla difesa americano Jim Mattis ha incontrato il suo omologo qatarino Khalid al-Attiyah Amid, per definire i dettagli della vendita di aerei F15 di fabbricazione statunitense al Qatar.

Russiagate/1:Scoop del Washington Post: Anche Trump indagato nel Russiagate

Secondo il quotidiano della capitale, il Presidente Trump srebbe sotto indagine del procuratore speciale Robert Mueller con l’ipotesi di aver ostacolato la giustizia, interferendo con l’operato dell’ex responsabile dell’indagine James Comey e, soprattutto, procedendo al suo licenziamento.

Russiagate/2: Durissima reazione della Casa Bianca: “inaccettabile fuga di notizie”.

L’avvocato personale di Donald Trump ha seguito la posizione del Presidente, che da tempo dichiara che le continue rivelazioni ai giornali da fonte interne alle indagini siano il vero scandalo e ha dichiarato che “La fuga di notizie del Fbi sul presidente è scandalosa, ingiustificabile e illegale”.

Giappone: via alla legge antiterrorismo, ma alcuni temono possa ledere le liberà civili

Una legge severissima contro le attività terroristiche, è stato messa a punto e approvata dalla maggioranza che sostiene il premie Shinzo Abe per mettere la sicuro il Paese, in vista delle prossime Olimpiadi, nel 2020.

Il testo amplia i poteri delle forze di polizia verso numerosi (circa 277) crimini (o anche solo la loro pianificazione senza arrivare all’effettiva esecuzione).

Secondo l’opposizione però la legge colpirebbe alla cieca e metterebbe a rischio le libertà civili di molti cittadini innocenti dal momento che i reati perseguibili sono definiti in modo talmente ampio che, nelle maglie delle giustizia, potrebbero finire non solo quell che progettano attentato ma anche chi, semplicemente, raccoglie funghi in un’area protetta.

Parigi: due adolescenti scomparsi ritrovati dopo tre giorni nelle catacombe

Due adolescenti che si erano avventurati di nascosto da soli nei cunicoli sotto la capitale sono stati ritrovati dopo tre giorni. I due (in ipotermia) volevano vedere le catacombe da soli e per questo pare si siano avventurati nei 250 chilometri di cunincoli, in cui si trovano le ossa di più di sei milioni di persone.

UK: Tim Farron, leader dei lib dem, si dimette a meno di una settimana dalle elezioni.

Il leader lib dem Tim Farron ha presentato le sue dimissioni dalla guida del partito perché, ha detto, il suo ruolo di politico appare inconciliabile con la sua fede cristiana, in particolare sul tema dell’omosessualità. Tra i suoi possibili successori alla carica di leader potrebbero anche l’ex ministro del commercio nel gabinetto cameron Sir Vince Cable.

Filippine: gli Stati Uniti regalano armi all’esercito che lotta contro l’Isis

Dallo scorso 23 maggio la città di Marawi è diventata una roccaforte dello stato islamico nonostante nell’area il Presidente Duterte abbia stabilito la legge marziale.

Gli Stati Uniti hanno acconsentito a regalare all’esercito di Duterte quattro mitragliatrici, 300 fucili d’assalto e 100 lancia granate.

Il ministro delle finanze inglese Hammond contro May: “serve Brexit Pragmatica”

Il cancelliere dell scacchiere Philip Hammond intende dare una sterzata alla Hard Brexit teorizzata dalla premier May e il cui rigore non è stato premiato dagli elettori. L’idea di Hammond è quella di una Brexit che privilegi il lavoro e la crescita economica e che non si concentri, come detto da May in campagna elettorale sulla chiusura all’immigrazione

Usa: Approvate sanzioni contro Russia (e anche contro Trump)

Il senato ha approvato, con una schiacciante maggioranza (97 a 2), un pacchetto di sanzioni contro la Russia per aver interferito nelle scorse elezioni. Il testo, approvato al senato, prevede anche che il Presidente non possa in nessun modo revocarlo.

Somalia: autobomba fuori da un ristorante: 17 morti

Sono diciassette i morti causati da una bomba, ma potrebbero essere di più, visto che molte altre persone sono rimaste ostaggio all’interno del noto ristorante Pizza House a Mogadiscio. Le vittime sarebbero tutte di giovanissima età.

Businessinsider