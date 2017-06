Premio Socrate, valorizziamo il merito

Milano. Alla UniCredit Tower Hall l’assegnazione del premio Socrate per la valorizzazione del merito, il fondatore Cesare Lanza con uno dei vincitori, Ernesto Mauri, ad di Mondadori. Ancora Ernesto Mauri, con l’editore Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e di RCS MediaGroup. In alto, Letizia Moratti ed Ernesto Pellegrini, imprenditore ed ex presidente dell’Inter. Il finanziere Francesco Micheli. A lato, Ferruccio De Bortoli, ex direttore e oggi editorialista del “Corriere della Sera“, con la giornalista Stella Pende (a sin.) e Giuliana Paoletti, fondatrice della Image Building.

