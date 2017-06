Unicredit: emette bond subordinato Tier 2 per 1 mld $, scadenza 15 anni (RCOP)

A valere su nuovo programma globale MTN da 30 mld dollari

Milano, 13 giu – UniCredit ha emesso uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 per un ammontare di 1 miliardo di dollari, con una struttura innovativa callable. I titoli hanno una scadenza a 15 anni e prevedono la possibilità di una sola call opzionale dopo il decimo anno alla pari, previa autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza. Le notes, precisa un comunicato di Unicredit, pagano una cedola fissa pari al 5.861% all’anno per i primi 10 anni corrisposta su base semestrale; se non richiamate dall’emittente, la cedola verrà rideterminata in base al tasso swap in dollari a 5 anni maggiorato di un margine pari a 370.3bps. L’emissione contribuirà a rafforzare ulteriormente il Total Capital Ratio di UniCredit e a migliorare l’attuale livello di Tier 2 capital, che è già superiore al requisito minimo regolamentare.

Gli strumenti rappresentano la prima emissione subordinata, a valere sul nuovo programma globale MTN da 30 miliardi di dollari, recentemente aggiornato.

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus